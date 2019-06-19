https://static.news.ru/photo/49b301d6-925d-11e9-ae8d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mm9/Global Look Press

Сотрудник британской полиции, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил переходившую дорогу 83-летнюю Ирен Мэйор.

По словам свидетелей, ехавший на мотоцикле по встречной полосе полицейский врезался в женщину, в результате чего она получила перелом тазовых костей и многочисленные травмы. В настоящее время врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

An 83-year-old woman is in serious condition after being knocked down by a motorbike in William and Kate’s motorcade. #9News pic.twitter.com/KFJv6gty0S — Nine News Australia (@9NewsAUS) 18 июня 2019 г.

Произошедшее «шокировало» герцога и герцогиню, которые узнали об инциденте только после прибытия в замок. Они подарили пострадавшей цветы, а также выразили намерение навестить её, чтобы извиниться, передаёт Life.ru .

Ранее News.ru писал, что Кейт Миддлтон решила немного раскрепоститься и сменить образ доброй самаритянки на что-то более откровенное. Этот факт не остался без внимания журналистов.