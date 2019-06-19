Сотрудник британской полиции, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил переходившую дорогу 83-летнюю Ирен Мэйор.
По словам свидетелей, ехавший на мотоцикле по встречной полосе полицейский врезался в женщину, в результате чего она получила перелом тазовых костей и многочисленные травмы. В настоящее время врачи оценивают её состояние как тяжёлое.
Произошедшее «шокировало» герцога и герцогиню, которые узнали об инциденте только после прибытия в замок. Они подарили пострадавшей цветы, а также выразили намерение навестить её, чтобы извиниться, передаёт Life.ru.
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