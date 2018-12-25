Коалиция США заявила о продолжении операции в Сирии

https://news.ru/storage/news/edeccde2b9eb5f2cf98115574ac7c75f/4f938f8b-4931-4e12-9893-17880014fd98_850.jpg US Army/Flickr.com/Global Look Press

В пресс-службе коалиции во главе с США заявили, что продолжат военную операцию против террористов в Сирии. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте.

«Скоординированные атаки разрушили объекты материально-технического снабжения и плацдармы террористов», — говорится в заявлении.

С 16 по 22 декабря коалиция нанесла авиаудары по объектам террористов. Данные действия серьёзно ухудшили возможности «Исламского государства» (запрещено в РФ) маневрировать и контролировать свои боевые подразделения.

Удары коалиции были направлены по нескольким финансовым центрам ИГ в Сусахе и Ас-Шафахе, для того чтобы помешать финансированию боевиков. Союзникам США осталось пройти последний оплот ИГ в данном регионе.

Британский генерал-майор Кристофер Гик заявил, что миссия у коалиции остаётся неизменной — нанесение полного поражения ИГ.

Ранее News.ru писал, что в США подписали указ о предстоящем выводе американских войск из Сирии. В документе изложены сроки и порядок вывода военных.