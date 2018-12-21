Катастрофа произошла в метро Марселя

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Пассажирский состав метрополитена французского Марселя сошёл с рельсов. По предварительной информации, авария произошла из-за поломки контактной сети.

Последствия ЧП ликвидируют 40 сотрудников спасательной службы. В результате происшествия ранения получили 14 человек. Восстановительные работы временно парализовали движение на повреждённом участке. Власти организовали работу дополнительных автобусов в районе инцидента, пишет Replyua.net.

Ранее News.ru сообщал о железнодорожной аварии в Турции. В Анкаре сошёл с путей скоростной поезд. Состав следовал из столицы страны в город Конья, в районе станции Марсандиз он врезался в опору эстакады, расположенной над путями.