Катастрофа произошла в метро Марселя

Пассажирский состав метрополитена французского Марселя сошёл с рельсов. По предварительной информации, авария произошла из-за поломки контактной сети.
Последствия ЧП ликвидируют 40 сотрудников спасательной службы. В результате происшествия ранения получили 14 человек. Восстановительные работы временно парализовали движение на повреждённом участке. Власти организовали работу дополнительных автобусов в районе инцидента, пишет Replyua.net.
Ранее News.ru сообщал о железнодорожной аварии в Турции. В Анкаре сошёл с путей скоростной поезд. Состав следовал из столицы страны в город Конья, в районе станции Марсандиз он врезался в опору эстакады, расположенной над путями.