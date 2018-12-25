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Ирак объявил Рождество официальным праздником

Maciej Moskwa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правительство Ирака объявило Рождество официальным праздником в стране.

Решение принято после многочисленных обращений местных жителей. Кроме того, объявить Рождество официальным выходным днём в стране попросил патриарх Халдейской католической церкви Луис Рафаэль I Сако. Архиепископ Багдадский обратился к главе Совета парламента Мухаммеду аль-Хальбуси в начале декабря.

Иракское правительство объявило о решении в своём аккаунте в Twitter.

«Счастливого Рождества всем нашим гражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто празднует Рождество во всём мире», — говорится в заявлении иракского кабмина.

Христиане Ирака впервые празднуют Рождество в районах, освобождённых от террористической группировки «Исламское государство» (запрещённой в РФ), сообщает телеканал Al-Arabia. По данным журналистов, до военной операции США в Ираке христианское население составляло около 1,5 млн человек и уменьшилось до 300 тыс., информирует «Профиль».

Как сообщал News.ru, католики и протестанты по всему миру отмечают праздник Рождества Христова. Папа римский Франциск провел торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане и обратился к пастве с традиционным рождественским посланием. Праздничные мессы по случаю Рождества прошли и во всех католических храмах России. Архиепископ Павел Пецци провёл Святую мессу Навечерия Торжества Рождества Христова в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Рождество Христово по христианскому календарю отмечают в ночь с 6 на 7 января.


#праздники #Ирак #рождество
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