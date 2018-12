Ирак объявил Рождество официальным праздником

Правительство Ирака объявило Рождество официальным праздником в стране.

Решение принято после многочисленных обращений местных жителей. Кроме того, объявить Рождество официальным выходным днём в стране попросил патриарх Халдейской католической церкви Луис Рафаэль I Сако. Архиепископ Багдадский обратился к главе Совета парламента Мухаммеду аль-Хальбуси в начале декабря.

Иракское правительство объявило о решении в своём аккаунте в Twitter.

«Счастливого Рождества всем нашим гражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто празднует Рождество во всём мире», — говорится в заявлении иракского кабмина.

The @IraqiGovt announces Christmas Day to be an official holiday across Iraq. Happy Christmas to our Christian citizens, all Iraqis and to all who are celebrating around the world.