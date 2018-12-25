Ирак объявил Рождество официальным праздником

https://news.ru/storage/news/906498e26e4d6fb4b21eee71081289eb/51ee1644-ada0-459b-a1ca-abebc0edeb8b_850.jpg Maciej Moskwa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Ирака объявило Рождество официальным праздником в стране.

Решение принято после многочисленных обращений местных жителей. Кроме того, объявить Рождество официальным выходным днём в стране попросил патриарх Халдейской католической церкви Луис Рафаэль I Сако. Архиепископ Багдадский обратился к главе Совета парламента Мухаммеду аль-Хальбуси в начале декабря.

Иракское правительство объявило о решении в своём аккаунте в Twitter.

«Счастливого Рождества всем нашим гражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто празднует Рождество во всём мире», — говорится в заявлении иракского кабмина.

The @IraqiGovt announces Christmas Day to be an official holiday across Iraq. Happy Christmas to our Christian citizens, all Iraqis and to all who are celebrating around the world. — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) 24 декабря 2018 г.

Христиане Ирака впервые празднуют Рождество в районах, освобождённых от террористической группировки «Исламское государство» (запрещённой в РФ), сообщает телеканал Al-Arabia. По данным журналистов, до военной операции США в Ираке христианское население составляло около 1,5 млн человек и уменьшилось до 300 тыс., информирует «Профиль».

Как сообщал News.ru, католики и протестанты по всему миру отмечают праздник Рождества Христова. Папа римский Франциск провел торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане и обратился к пастве с традиционным рождественским посланием. Праздничные мессы по случаю Рождества прошли и во всех католических храмах России. Архиепископ Павел Пецци провёл Святую мессу Навечерия Торжества Рождества Христова в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Рождество Христово по христианскому календарю отмечают в ночь с 6 на 7 января.