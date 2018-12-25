Ирак объявил Рождество официальным праздником

Правительство Ирака объявило Рождество официальным праздником в стране.
Решение принято после многочисленных обращений местных жителей. Кроме того, объявить Рождество официальным выходным днём в стране попросил патриарх Халдейской католической церкви Луис Рафаэль I Сако. Архиепископ Багдадский обратился к главе Совета парламента Мухаммеду аль-Хальбуси в начале декабря.
Иракское правительство объявило о решении в своём аккаунте в Twitter.
«Счастливого Рождества всем нашим гражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто празднует Рождество во всём мире», — говорится в заявлении иракского кабмина.
The @IraqiGovt announces Christmas Day to be an official holiday across Iraq. Happy Christmas to our Christian citizens, all Iraqis and to all who are celebrating around the world.— Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) 24 декабря 2018 г.
Христиане Ирака впервые празднуют Рождество в районах, освобождённых от террористической группировки «Исламское государство» (запрещённой в РФ), сообщает телеканал Al-Arabia. По данным журналистов, до военной операции США в Ираке христианское население составляло около 1,5 млн человек и уменьшилось до 300 тыс., информирует «Профиль».
Как сообщал News.ru, католики и протестанты по всему миру отмечают праздник Рождества Христова. Папа римский Франциск провел торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане и обратился к пастве с традиционным рождественским посланием. Праздничные мессы по случаю Рождества прошли и во всех католических храмах России. Архиепископ Павел Пецци провёл Святую мессу Навечерия Торжества Рождества Христова в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.
Рождество Христово по христианскому календарю отмечают в ночь с 6 на 7 января.