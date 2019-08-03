https://static.news.ru/photo/a9cb976c-b5c7-11e9-be59-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Юзеры посмеялись в Сети над мамой жениха за желание превзойти невесту. Пользователи раскритиковали взрослую даму за такое же «свадебное» платье и похожую причёску, как у избранницы сына.

Снимок с церемонии опубликовало издание Mirror . Девушка одета в белое кружевное платье в пол с глубоким V-образным декольте и открытыми плечами. Слева от жениха стоит его мать, выбравшая для праздника похожий наряд нежно-голубого оттенка и также уложенные волосы.

Если честно, она выглядит настолько похожей на невесту, что создаётся ощущение, будто у жениха две жены, — написал один из пользователей.

Groom's mum slammed for upstaging bride with 'near identical dress and hairdo' https://t.co/IfTYLI3xhF pic.twitter.com/e5ls9nTEgB — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) August 2, 2019

Ранее News.ru сообщал, что жительница Турции Стефани Чаглар копирует образы знаменитых актрис, моделей и спортсменок. В этом ей помогает мама, создающая наряды из подручных материалов: бумаги, фольги, картона или даже пакетов для мусора.