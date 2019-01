США назначили спецпредставителя по Венесуэле

Государственный департамент США назначил Эллиота Абрамса на новую должность специального представителя по Венесуэле. О создании данной должности и назначении объявил госсекретарь Майк Помпео.

