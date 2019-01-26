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США назначили спецпредставителя по Венесуэле

Майк Помпео Ahmad Abdo/Global Look Press

Майк Помпео

в мире [ версия для печати ]

Государственный департамент США назначил Эллиота Абрамса на новую должность специального представителя по Венесуэле. О создании данной должности и назначении объявил госсекретарь Майк Помпео.

«Эллиот станет достойным членом команды, которая поможет народу Венесуэлы полностью восстановить демократию и привести страну к процветанию», — заявил Помпео.

Абрамс отправится с Помпео в Нью-Йорк, где состоится заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

Эллиот Абрамс работал в составе администрации Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего. В настоящее время он является заместителем главы Совета национальной безопасности США Стивена Хэдли.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция, Грузия. В стране начались беспорядки. Хуан Гуайдо заявил, что отказывается вести переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Как писал News.ru, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Венесуэлы провести расследование гибели людей во время протестов. ООН располагает данными о 20 погибших.


#сша #венесуэла #оон #ГОСДЕП #совбез
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