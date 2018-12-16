Глава МВД США открестился от обвинений в растрате

https://news.ru/storage/news/7659a2a5bd426b2772f865dc8b8c6b9d/3627ceb6-6ab8-4691-b955-146add1df947_850.jpg Chip Somodevilla/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МВД США Райан Зинке

Глава МВД США Райан Зинке отреагировал на обвинения в растрате государственных средств. В своём Twitter-аккаунте министр назвал их выдумкой.

«Мне нравится работать с президентом и я невероятно горжусь хорошей работой, которую мы вместе проделали. Однако, после 30 лет службы, я не могу оправдать трату тысяч долларов на защиту себя и своей семьи от ложных обвинений», — написал Зинке, добавив, что президенту и МВД лучше сфокусироваться на достижениях, а не вымышленных утверждениях.

I love working for the President and am incredibly proud of all the good work we’ve accomplished together. However, after 30 years of public service, I cannot justify spending thousands of dollars defending myself and my family against false allegations. Full statement attached. pic.twitter.com/gwo75SA6bM — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 15 декабря 2018 г.

Ранее надзорная служба МВД выяснила, что Зинке позволял членам своей семьи пользоваться правительственными автомобилями, а во время отпуска нанимал для личной охраны сотрудника полиции, это обошлось бюджету в $25 тыс.

Как сообщал News.ru, 15 декабря президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей отставке Зинке.