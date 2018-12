Глава МВД США открестился от обвинений в растрате

Глава МВД США Райан Зинке отреагировал на обвинения в растрате государственных средств. В своём Twitter-аккаунте министр назвал их выдумкой.

I love working for the President and am incredibly proud of all the good work we’ve accomplished together. However, after 30 years of public service, I cannot justify spending thousands of dollars defending myself and my family against false allegations. Full statement attached. pic.twitter.com/gwo75SA6bM