Глава МВД США открестился от обвинений в растрате

Глава МВД США Райан Зинке отреагировал на обвинения в растрате государственных средств. В своём Twitter-аккаунте министр назвал их выдумкой.
«Мне нравится работать с президентом и я невероятно горжусь хорошей работой, которую мы вместе проделали. Однако, после 30 лет службы, я не могу оправдать трату тысяч долларов на защиту себя и своей семьи от ложных обвинений», — написал Зинке, добавив, что президенту и МВД лучше сфокусироваться на достижениях, а не вымышленных утверждениях.
I love working for the President and am incredibly proud of all the good work we’ve accomplished together. However, after 30 years of public service, I cannot justify spending thousands of dollars defending myself and my family against false allegations. Full statement attached. pic.twitter.com/gwo75SA6bM— Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 15 декабря 2018 г.
Ранее надзорная служба МВД выяснила, что Зинке позволял членам своей семьи пользоваться правительственными автомобилями, а во время отпуска нанимал для личной охраны сотрудника полиции, это обошлось бюджету в $25 тыс.
Как сообщал News.ru, 15 декабря президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей отставке Зинке.