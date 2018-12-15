Глава МВД США уйдёт в отставку к концу года

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Райан Зинке

Министр внутренних дел США Райан Зинке уйдёт в отставку уже в конце года, сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, Райан Зинке пополнит список отставников администрации Соединённых Штатов Америки. МВД США — ведомство, которое, в отличие от министерств других стран, отвечает за сохранность природы и природных ресурсов страны.

«Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию в конце года после почти двухлетнего периода службы. Райан многого добился на протяжении своей работы, и я хочу поблагодарить его за его службу нашей стране», —заявил президент.

Ранее News.ru писал о том, что система льготного медицинского страхования Obamacare, которая была создана при 44-м президенте США Бараке Обаме, не соответствует конституции. К такому выводу пришёл Федеральный суд Северного округа Техаса.