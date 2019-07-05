Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Немецкая компания Audi на протяжении более чем двух лет после так называемого дизельного скандала «обманывала» Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA).

Согласно документам мюнхенской прокуратуры, концерн умалчивал истинные масштабы манипуляций с выхлопными газами в Европе, а также скрывал собственную информацию о запрещённом к использованию программном обеспечении. Руководитель Audi Руперт Штадлер обвиняется...