Джабаров: РФ не оставит без ответа размещение ракет НАТО в Европе
Алсу Жамалетдинова
15:58, 05 июля 2019
https://static.news.ru/photo/1c48e50a-9f26-11e9-bc9d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс будет вынужден прибегнуть к оборонительным мерам в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, соответствующие действия НАТО не останутся без ответа с российской стороны.
Если на территории стран, входящих в НАТО, появится оружие такого класса, мы незамедлительно ответим зеркально. Мы не потерпим такого преимущества НАТО, — цитирует его РИА Новости.
Ранее Столтенберг прокомментировал встречу Совета РФ — НАТО. Он заявил, что организация не видит никаких признаков прорыва по вопросу ДРСМД. Политик подчеркнул сложность дискуссий с российской стороной, но отметил их важность в условиях растущей напряжённости, писал News.ru.