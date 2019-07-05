Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс будет вынужден прибегнуть к оборонительным мерам в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, соответствующие действия НАТО не останутся без ответа с российской стороны.

Если на территории стран, входящих в НАТО, появится оружие такого класса, мы незамедлительно ответим зеркально. Мы не потерпим такого преимущества НАТО, — цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг прокомментировал встречу Совета РФ — НАТО. Он заявил, что организация не видит никаких признаков прорыва по вопросу ДРСМД. Политик подчеркнул сложность дискуссий с российской стороной, но отметил их важность в условиях растущей напряжённости, писал News.ru.

 

News.ru в соцсетях