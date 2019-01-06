Дубайский небоскрёб «Факел» снова загорелся

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Жилая высотка The Torch («Факел») загорелась в Дубае в третий раз. Люди были эвакуированы из здания.

Пламя вспыхнуло в сауне тренажёрного зала, передаёт The National. Огнеборцы приехали на место очень быстро и ликвидировали пламя.

#torchtower fire has been contained seems to have affected floors 5 to 16. Now we wait pic.twitter.com/LThYrq2QvF — Martin Yofre (@martinyofre) 5 января 2019 г.

Этот небоскрёб уже горел в 2017 и 2015 годах. Тогда пожары были серьёзнее и распространялись на большую часть здания.

Ранее News.ru сообщал, что в одной из жилых многоэтажек Дубая произошёл крупный пожар, который, судя по видеозаписям с места ЧП, охватил большую часть постройки. Известно, что из здания были выведены люди, однако их точное число не сообщается.