Дубайский небоскрёб «Факел» снова загорелся

Жилая высотка The Torch («Факел») загорелась в Дубае в третий раз. Люди были эвакуированы из здания.

Пламя вспыхнуло в сауне тренажёрного зала, передаёт The National. Огнеборцы приехали на место очень быстро и ликвидировали пламя.

#torchtower fire has been contained seems to have affected floors 5 to 16. Now we wait pic.twitter.com/LThYrq2QvF