Дубайский небоскрёб «Факел» снова загорелся

Жилая высотка The Torch («Факел») загорелась в Дубае в третий раз. Люди были эвакуированы из здания.
Пламя вспыхнуло в сауне тренажёрного зала, передаёт The National. Огнеборцы приехали на место очень быстро и ликвидировали пламя.
#torchtower fire has been contained seems to have affected floors 5 to 16. Now we wait pic.twitter.com/LThYrq2QvF— Martin Yofre (@martinyofre) 5 января 2019 г.
Этот небоскрёб уже горел в 2017 и 2015 годах. Тогда пожары были серьёзнее и распространялись на большую часть здания.
Ранее News.ru сообщал, что в одной из жилых многоэтажек Дубая произошёл крупный пожар, который, судя по видеозаписям с места ЧП, охватил большую часть постройки. Известно, что из здания были выведены люди, однако их точное число не сообщается.