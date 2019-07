https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

После вступления в должность нового премьера Великобритании Бориса Джонсона в отставку ушли министр финансов Филип Хаммонд, министр юстиции Дэвид Гок, министр обороны Пенни Мордонт, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт. Они успели подать прошение покидающий пост предшественнице Джонсона Терезе Мэй.

Я пишу, чтобы представить заявление об отставке с поста канцлера казначейства в преддверии вашего ухода с поста премьер-министра. Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом, — говорится письме, которое Хаммонд адресовал Мэй.

I have just handed in my resignation to @theresa_may . It has been a privilege to serve as her Chancellor of the Exchequer for the last three years. pic.twitter.com/pcCkvKhQxj — Philip Hammond (@PhilipHammondUK) 24 июля 2019 г.

Министр юстиции Дэвид Гок. Он также, как и его коллега, не согласен с политическими взглядами и курсом нового лидера консервативной партии и правительства:

Учитывая политическую линию Бориса [Джонсона], предусматривающую выход из ЕС к 31 октября во что бы то ни стало, я не хочу быть членом его правительства. Уверен, что наиболее эффективно выступать против Brexit без сделки я смогу в качестве «заднескамеечника».

Just to confirm that immediately after PMQs, I resigned as Justice Secretary and Lord Chancellor. I am very grateful to @theresa_may for giving me the opportunity to serve in her Cabinet. pic.twitter.com/S0GDqgiFLv — David Gauke (@DavidGauke) 24 июля 2019 г.

Глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон сообщил, что сложит свои полномочия сразу же после того, как в отставку подаст Мэй:

I wrote to @BorisJohnson yesterday to congratulate him on his election, to wish him well & to say I've decided that after 20 yrs on the front bench it's the right moment to move on. I shall leave the govt when @theresa_may offers her resignation to The Queen. — David Lidington (@DLidington) 24 июля 2019 г.

Министр обороны Пенни Мордонт заявила, что будет работать с Джонсоном в качестве депутата парламента:

I’m heading to the backbenches from where the PM will have my full support, as will my successors at @DefenceHQ & @WomenEqualities

Thank you to everyone who’s helped me get things done, especially our Armed Forces and civilians in defence for the last 85 days. We achieved much — Penny Mordaunt MP (@PennyMordaunt) 24 июля 2019 г.

Как сообщает телеканал Sky News, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт также подал в отставку, не дожидаясь формирования нового кабинета. Ожидается также отставка министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка, ранее заявившего о намерении покинуть пост до вступления Джонсона в должность.

Британский министр внешней торговли Лиам Фокс, а также министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк подали в отставку со своих постов.