Армия Венесуэлы встала на сторону Мадуро

Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признаёт спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны.

Министр также подчеркнул, что национальные вооружённые силы продолжат защищать конституцию Венесуэлы, так как являются гарантом национального суверенитета.

23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс соответствующую клятву. Его кандидатуру поддержали США и ряд других стран. При этом Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее News.ru писал о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы собрать вещи и выехать из страны.

The people of Venezuela filling streets nationwide today in protests against President Maduro’s government. pic.twitter.com/1jGNmfEn0T