Судя по всему, Уэст будет выдвигаться как независимый кандидат, а значит — бросит вызов и нынешнему президенту Дональду Трампу, и его сопернику Джо Байдену. Это не первый раз, когда он заявляет о президентских амбициях: в прошлом году он утверждал, что собирается выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в 2024 году, а в первый раз намекнул на подобные планы в 2015 году.

Намерения Уэста поддержала его жена Ким Кардашьян, а также основатель компании Tesla Илон Маск. Но они оказались в меньшинстве: большинство американских знаменитостей высмеяли кандидатуру Уэста. Актриса и светская львица Пэрис Хилтон, например, тоже заявила о выдвижении в президенты сразу после рэпера. В «предвыборном» видео она обещает выбрать себе в вице-президенты «кого-то погорячее» и перекрасить Белый дом в розовый цвет, «потому что белый — это слишком скучно».