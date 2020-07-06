Американский рэпер Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться в президенты США. Планы артиста немедленно высмеяли коллеги по цеху, которые посчитали, что ещё одного непрофессионального политика в Овальном кабинете Америка не переживёт. Скорее всего, всерьёз не воспринимает президентскую кампанию и сам Уэст: он уже опоздал с подачей заявления о своей кандидатуре в нескольких штатах.

Судя по всему, Уэст будет выдвигаться как независимый кандидат, а значит — бросит вызов и нынешнему президенту Дональду Трампу, и его сопернику Джо Байдену. Это не первый раз, когда он заявляет о президентских амбициях: в прошлом году он утверждал, что собирается выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в 2024 году, а в первый раз намекнул на подобные планы в 2015 году.

Сегодня мы должны исполнить обещание Америки верить в Бога, объединив наши взгляды и построив наше будущее. Я выставляю свою кандидатуру в президенты США, — написал артист в Twitter.

Намерения Уэста поддержала его жена Ким Кардашьян, а также основатель компании Tesla Илон Маск. Но они оказались в меньшинстве: большинство американских знаменитостей высмеяли кандидатуру Уэста. Актриса и светская львица Пэрис Хилтон, например, тоже заявила о выдвижении в президенты сразу после рэпера. В «предвыборном» видео она обещает выбрать себе в вице-президенты «кого-то погорячее» и перекрасить Белый дом в розовый цвет, «потому что белый — это слишком скучно».

Обещаю поддержать американских производителей, одеваясь только у американских дизайнеров, — заявила знаменитость. — Сделаем Америку снова горячей.

Актриса Тиффани Хэддиш тоже заявила о намерении баллотироваться в президенты, слово в слово скопировав сообщение Канье Уэста. Другая артистка Октавия Спенсер отнеслась к происходящему с меньше иронией.

Слишком много глупостей на сегодня, — отреагировала она. — Некоторые люди живут в пузыре, который вот-вот лопнет.

Как замечает CNN, сообщение Канье Уэста в Twitter не означает, что американцы смогут увидеть его имя в избирательных бюллетенях. Во-первых, совсем не обязательно, что он воплотит своё намерение в жизнь — всё это может быть не более, чем пиар-кампания для продвижения его песен и продукции его бренда. Во-вторых, даже если артист всё-таки решит подавать заявления о своём выдвижении, в некоторых штатах срок, отведённый на это, уже вышел. Впрочем, в большинстве штатов крайний срок для подачи заявки истекает в августе.

Для того, чтобы независимый кандидат получил доступ к процедуре голосования, он должен собрать необходимое число в подписей в свою поддержку. В каждом штате требования разные: где-то достаточно тысячи подписей, где-то нужно заручиться поддержкой не менее 3% избирателей штата.

Политические предпочтения Уэста охарактеризовать сложно. Ранее он заявлял о поддержке президента Дональд Трампа и фотографировался в кепке «Сделаем Америку снова великой» в Белом доме. Но подъём движения в защиту прав афроамериканцев, очевидно, охладил чувства чернокожего музыканта по отношению к Трампу, который призывал к жёсткому разгону протестов. В 2018 году, обсуждая свою политическую платформу, Уэст заявил, что в ней будут сочетаться элементы как социализма, так и консерватизма.

Кампания Трампа и, возможно, принципы Берни Сандерса. Это будет мой микс, — уточнил рэпер.

В каждых президентских выборах в США, помимо кандидатов от двух главных партий, участвует и целый набор выдвиженцев от более мелких политических движений и независимых политиков. Они редко добиваются заметных результатов. Исключением из этого правила можно считать губернатора Алабамы Джорджа Уоллеса, который набрал 13,53% на президентских выборах 1968 года и победил в нескольких южных штатах.