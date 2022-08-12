Звезда «Шести дней, семи ночей» Энн Хеч умерла в США

Фото: Billy Bennight/Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Энн Хеч

Голливудская актриса Энн Хеч, известная по фильмам «Шесть дней, семь ночей», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Донни Браско», умерла в США. Родственники решили отключить её от системы жизнеобеспечения, к которой она была подключена после того, как впала в кому в результате ДТП, сообщает Daily Mail.

Факт смерти Энн Хеч подтвердила семья актрисы. Издание цитирует сообщение, которое разместила в социальных сетях подруга Хеч Нэнси Дэвис.

Моя любящая, добрая, веселая, милая и красивая подруга Энн Хеч отправилась на небеса, — написала Дэвис.

На днях актриса попала в жёсткую аварию в Калифорнии на своём MINI Cooper. Автомобиль актрисы 5 августа на высокой скорости слетел с дороги и врезался в жилой дом, после чего и машина, и дом загорелись. У актрисы в результате ДТП оказалось повреждено лёгкое, её подключили к аппарату ИВЛ. Также Хеч получила сильные ожоги.

В крови актрисы, по данным полиции, были обнаружены наркотики.

Ранее сообщалось, что голливудскую звезду Энн Хеч, находящуюся в больнице после ДТП в Лос-Анджелесе, отключат от аппарата искусственной вентиляции легких. По словам родственников актрисы, надежды на то, что она выйдет из комы, нет. Жизнь в её теле перестанут поддерживать после того, как медики проверят органы звезды на возможность донорства.