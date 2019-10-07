Фильм «Джокер» пережил первый уик-энд в прокате США. Хотя он стал самой кассовой картиной за прошедшие выходные, многие американцы решили не ходить на него — из-за опасений за собственную безопасность. Тревожные настроения подогрели полиция и Пентагон, за несколько дней до премьеры призвавшие усилить меры безопасности в кинотеатрах, остерегаясь терактов. В результате зрителей возле входов в залы встречали вооружённые штурмовыми винтовками полицейские и служебные собаки. Но без инцидентов не обошлось: как минимум в трёх случаях сеансы «Джокера» закончились задержаниями.

В ночь на 6 октября полиция в калифорнийском городе Лонг-Бич арестовала подозрительного мужчину, появление которого в местном кинотеатре вызвало панику. Стражи порядка прибыли на место по звонку о том, что в зале якобы произошла стрельба. На деле выяснилось, что зрители сбежали с киносеанса, потому что испугались неизвестного с большим рюкзаком за спиной, который во время показа вышел вперёд и начал наблюдать за зрителями. Наученные горьким опытом массовых расстрелов, американцы предпочли не дожидаться, пока он достанет оружие. Впрочем, полицейские не нашли у него в рюкзаке ничего опасного.

Police officers guarding the public at last night’s #Joker New York screening | via @NextBestPicture pic.twitter.com/k5c2I0wAZj — Menkaure lX (@9takes) October 4, 2019

Вечером 6 октября в Чикаго двоих мужчин арестовали в кинотеатре во время просмотра «Джокера». Другие присутствующие в зале пожаловались, что те курили и создавали «шумное беспокойство».

Первый инцидент с «Джокером» произошёл 4 октября в кинотеатре на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Один из зрителей начал громко кричать и аплодировать в сценах с убийствами. Когда другие посетители попросили его замолчать, тот начал плеваться. В итоге некоторые зрители, опасаясь странного мужчины, вышли из зала до окончания фильма, а самого фаната Джокера позже вывела из кинотеатра полиция. Очевидцы поделились со СМИ, что были серьёзно напуганы.

Скорее всего, это был просто безвредный пьяный мужик, но вся эта нервозная атмосфера, созданная вокруг фильма, сделала то, что случилось пятничной ночью, по-настоящему тревожным, — рассказал Associated Press посетитель киносеанса на Таймс-сквер Этай Бенсон.

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Панику вокруг премьеры подогрели офицеры полиции, которые предупредили о возможных терактах, и Пентагон, распространивший специальную памятку для своего персонала. В ней сказано, что существует «реальная угроза» теракта во время премьеры фильма. Об этом доложило ФБР, которое сделало такой вывод на основе исследования «тёмного» сегмента Интернета.

Командиры должны быть в курсе этой угрозы, направленной в том числе на солдат и их семьи, и быть начеку, если они решат посетить показ этого фильма в местных кинотеатрах, — сказано в памятке.

Чтобы предотвратить инциденты, подразделения полиции по всем Соединённым Штатам отрядили офицеров, вооружённых штурмовыми винтовками, для охраны кинотеатров и обыска входящих. Часть кинозалов запретила появляться на сеансах этого фильма людям в гриме и костюмах. Некоторые кинотеатры из-за полученных в свой адрес угроз предпочли отменить запланированные сеансы.

Атмосфера тревожности вокруг «Джокера» пока заметна только в США. В Америке ещё живы воспоминания о теракте 2012 года в кинотеатре города Орора в Колорадо. Во время показа заключительной картины из кинотрилогии Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь» о Бэтмене в зал ворвался вооружённый мужчина и открыл стрельбу по посетителям, в результате чего погибли 12 человек. Так как новый фильм «Джокер» тоже относится к фантастической вселенной Бэтмена, правоохранители опасались повторения трагедии. Кроме того, массовые расстрелы во время правления президента Дональда Трампа участились.

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«Уорнер Бразерс» считают, что одна из функций повествования — провоцировать сложные дискуссии о важных вопросах, — отвечают на это производители картины. — Не путайте: ни вымышленный персонаж Джокер, ни фильм сам по себе не являются одобрением насилия в реальном мире.

Правоохранители опасаются, что сподвигнуть на теракт потенциальных преступников может содержание фильма, а точнее, желание подражать главному герою. Джокер, сыгранный Хоакином Фениксом, получился скорее не карикатурным злодеем, как это было в предыдущих воплощениях персонажа, а жертвой обстоятельств и жестокости общества. Психическое заболевание, заработанное ещё в детстве, одиночество, насмешки окружающих, семейные неурядицы толкают его на убийство. Некоторые американцы опасаются, что люди, столкнувшиеся с теми же проблемами, после просмотра фильма начнут подражать киногерою.