В ночь на 6 октября полиция в калифорнийском городе Лонг-Бич арестовала подозрительного мужчину, появление которого в местном кинотеатре вызвало панику. Стражи порядка прибыли на место по звонку о том, что в зале якобы произошла стрельба. На деле выяснилось, что зрители сбежали с киносеанса, потому что испугались неизвестного с большим рюкзаком за спиной, который во время показа вышел вперёд и начал наблюдать за зрителями. Наученные горьким опытом массовых расстрелов, американцы предпочли не дожидаться, пока он достанет оружие. Впрочем, полицейские не нашли у него в рюкзаке ничего опасного.

Police officers guarding the public at last night’s #Joker New York screening | via @NextBestPicture pic.twitter.com/k5c2I0wAZj