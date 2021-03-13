Злоумышленник дважды вторгался в дом Меган Маркл и принца Гарри

https://static.news.ru/photo/a442fcf2-84d5-11eb-a96e-96000091f725_660.jpg Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и его супруга Меган Маркл — дважды за Рождество сталкивались с вторжением в свой особняк в Калифорнии.

В первый раз сотрудники полиции поймали злоумышленника в канун праздника на территории роскошного особняка в Монтесито, однако отпустили его с предупреждением. По данным источников в правоохранительных органах, вторую попытку, после которой произошёл арест, он предпринял 26 декабря.

Полицейские выяснили, что пробраться в дом к Меган Маркл и принца Гарри пытался 37-летний Николас Брукс, который прибыл из Огайо. В настоящее время ему предъявлены обвинения, передаёт TMZ.

Ранее NEWS.ru писал, что королева Великобритании Елизавета II намерена положить конец конфликту с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Как утверждает Daily Mail, монарх намерена в ближайшие дни поговорить с внуком по телефону и закрыть все спорные вопросы.

Букингемский дворец опубликовал заявление в связи с выходом интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри. Там сообщили, что заявления Маркл о расистских высказываниях в адрес её сына Арчи со стороны представителей королевской семьи вызывают беспокойство. Они будут рассмотрены в частном порядке. При этом королева Елизавета II отказалась подписывать подготовленный документ и потребовала больше времени на обдумывание ответа.