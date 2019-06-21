https://static.news.ru/photo/3777a004-9455-11e9-9ae8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: julieannesmo/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обрушилась с обвинениями на президента США Дональда Трампа. По словам сотрудницы СМИ, политик 25 лет назад изнасиловал её в примерочной одного из нью-йоркских универмагов.

По словам Кэррол, она не сообщала о случившемся в полицию, однако рассказала двум друзьям, которые подтвердили эту информацию. Заявление журналистки является частью её будущей книги «Зачем нужны мужчины».

В Белом доме слова Кэррол назвали «совершенно ложной и нереальной историей», передаёт New York Magazine .

Ранее News.ru писал, что капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Документы федерального суда США были переданы лично в руки футболисту.