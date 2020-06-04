Журнал Time посвятит обложку смерти Флойда

Обложка следующего номера американского журнала Time будет посвящена Джорджу Флойду и другим афроамериканцам, погибшим из-за действий силовиков.
Издание выйдет 15 июня,
Изображение нарисовал художник Тайтус Кафар.
Чтобы завершить свою работу, Кафар вырезал изображение [ребёнка], чтобы показать потерю матери: Флойд звал свою скончавшуюся мать в течение 8 минут 46 секунд, когда его прижимал к земле офицер полиции Миннеаполиса, — отметили в Time.
По краям обложки будут написаны имена 35 человек, которые погибли от полицейского насилия.
Ранее NEWS.ru писал, что в США участники протестов против полицейского произвола провели минуту молчания в память о Джордже Флойде, стоя на коленях. Акция прошла на улицах, прилегающих к Белому дому.
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