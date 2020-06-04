Журнал Time посвятит обложку смерти Флойда

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Афроамериканец Джордж Флойд во время задержания не оказывал никакого сопротивления и всеми способами пытался показать, что готов выполнить любые требования полицейских.

Об этом газете New York Times рассказал друг Флойда Морис Лестер Холл, который был с погибшим в машине в момент инцидента. По словам Холла, Флойд «пытался самым покорным способом показать,...