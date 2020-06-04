США

Журнал Time посвятит обложку смерти Флойда

18:05, 04 июня 2020 10
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обложка следующего номера американского журнала Time будет посвящена Джорджу Флойду и другим афроамериканцам, погибшим из-за действий силовиков.

Издание выйдет 15 июня, передаёт РИА Новости. На обложке будет изображена темнокожая женщина, держащая на руках ребёнка.

Изображение нарисовал художник Тайтус Кафар.

Чтобы завершить свою работу, Кафар вырезал изображение [ребёнка], чтобы показать потерю матери: Флойд звал свою скончавшуюся мать в течение 8 минут 46 секунд, когда его прижимал к земле офицер полиции Миннеаполиса, — отметили в Time.

По краям обложки будут написаны имена 35 человек, которые погибли от полицейского насилия.

Ранее NEWS.ru писал, что в США участники протестов против полицейского произвола провели минуту молчания в память о Джордже Флойде, стоя на коленях. Акция прошла на улицах, прилегающих к Белому дому.

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