Жители Манхэттена получат по $100 за первую прививку от коронавируса

Власти Нью-Йорка решили стимулировать жителей прививаться от коронавирусной инфекции. Для этого они будут выплачивать по $100 всем, кто сделал первую прививку от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter городской мэрии.

Начиная с пятницы мы дадим вам $100, чтобы сделать прививку на одном из участков, управляемых городом. Вот как ваш город хочет сохранить вас в безопасности. Выходите и делайте прививку! — говорится в сообщении.

Телеканал NBC уточняет , что данное вознаграждение будет вручаться уже с 30 июля, для участия в акции необходимо пройти регистрацию на специальном сайте. Мэр Нью-Йорка надеется на рост числа желающих привиться благодаря такой мере.

Теперь мы подсластили пилюлю, — сказал он.

К настоящему времени порядка 2,5% жителей Нью-Йорка заразились коронавирусом. По последним данным, более 50% горожан полностью прошли вакцинацию, а порядка 4,8% сделали первую прививку.

В июле власти американского штата Вашингтон решили поощрить жителей за вакцинацию от коронавирусной инфекции возможностью бесплатно получить марихуану, пиво, вино или коктейль. Решение было принято Советом штата по продаже спиртных напитков и каннабиса в рамках стратегии вакцинации большого числа жителей. Привитые граждане старше 21 года могли получить одну самокрутку с наркотиком.