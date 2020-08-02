Жителей Калифорнии массово эвакуируют из-за лесного пожара

https://static.news.ru/photo/31921fe6-d4d4-11ea-9958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stuart Palley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Свыше 7,8 тыс. жителей южных районов американского штата Калифорния, по информации на вечер 1 августа 2020 года, обязаны покинуть свои дома из-за крупного лесного пожара. Соответствующее распоряжение обнародовали местные власти.

Стихия охватила 20 кв. км. Борьбу с огнём продолжают вести 375 пожарных, 5 воздушных танкеров, 4 вертолёта и 3 бульдозера, передаёт «Интерфакс». Пожар начался 31 июля. Экстренные службы эвакуировали владельцев 2,6 тыс. домов. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим, так как они оказались в почти полностью сгоревшем здании, пишет «Газета.ru».

Власти заявили, что в дополнение к пожару чиновники также заботятся о защите граждан от распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), из-за чего эвакуационный центр работает скорее как пункт регистрации, а не как реальное убежище.

Накануне режим чрезвычайной ситуации ввели в Билибинском районе Чукотки из-за лесных пожаров и угрозы их распространения. Площадь возгорания за несколько дней возросла с 18 тыс. га до 44,5 тыс. га.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы РФ предложили изымать земельные участки у фермеров, по вине которых произошёл пожар. Отмечается, что речь идёт о ландшафтных пожарах. Как сообщил автор инициативы Олег Шеин, ландшафтные пожары — частое явление для России, они происходят ежегодно.

Такие пожары возникают, когда фермер хочет сэкономить на очистке участка от прошлогодней растительности и просто её поджигает, в результате чего пожар может распространиться по сухой траве за пределы участка на большие расстояния и может перерасти в более масштабный пожар.