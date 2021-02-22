Жену наркобарона Коротышки задержали в США

https://static.news.ru/photo/ea425d24-75c1-11eb-9c3d-96000091f725_660.jpg Эмма Аиспуро Фото: TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Жену мексиканского наркобарона Хоакина El Chapo (Коротышка) Гусмана Эмму Аиспуро задержали 22 февраля 2021 года в американском штате Виргиния. Её подозревают в участии в международном обороте запрещённых веществ, передаёт Минюст США. 31-летнюю женщину остановили силовики в международном аэропорту Вашингтон Даллес в Виргинии. 24 февраля она может предстать перед судом в режиме видеосвязи.

Супругу Хоакина El Chapo Гусмана Лоэры, лидера занимающейся торговлей наркотиками мексиканской организации, известной как картель «Синалоа», задержали <...> в Виргинии по обвинениям, связанным с её предполагаемым участием в международном обороте наркотиков, — говорится на официальном сайте ведомства.

Наркобарон Коротышка был экстрадирован из Мексики в США в 2017 году. В июле 2019 года суд в Штатах приговорил Хоакина Гусмана Лоэру к пожизненному тюремному заключению и ещё 30 годам лишения свободы. Мать Коротышки просила американского лидера Дональда Трампа разрешить ей встретиться с сыном.

Бывшего лидера «Синалоа» поймали в начале 2016 года в Мексике. В январе 2017 года его передали властям США. Он обвинялся в поставках наркотиков, незаконном владении оружием и организации убийств. В феврале 2019 года коллегия присяжных суда в Нью-Йорке признала Коротышку виновным по всем 10 предъявленным пунктам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как Коротышка, и несколько мексиканских картелей раздают коробки с едой, медицинскими масками и антисептиками, чтобы помочь обездоленным пережить пандемию коронавируса. Алехандрину Жизель Гусман заметили на улицах Гвадалахары. Девушка передавала нуждающимся коробки с изображением отца, которые собирала сама: внутри для жителей упакованы продукты питания и туалетная бумага.