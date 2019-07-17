Американский суд вынес приговор мексиканскому наркобарону Хокаину Гузману Лоэре по прозвищу «Коротышка». Инстанция отправила преступника за решётку на пожизненный срок.
Прокуроры требовали пожизненного заключения и ещё 30 лет в тюрьме особого режима. Защита, в свою очередь, просила пересмотреть дело, так как присяжные видели новости о Коротышке, что могло повлиять на их решение. Суд ходатайство адвокатов Гузмана Лоэры отклонил.
Сам подсудимый отказался признавать вину в управлении одним из самых крупных в мире наркокартелей «Синалоа», передаёт
Ранее News.ru писал, что Мария Консуэло Лоэра Перес, мать известного наркобарона Хоакина Гузмана Лоэры по прозвищу Коротышка, обратилась к президенту США Дональду Трампу. Женщина попросила его о встрече с сыном, который находится в американской тюрьме.