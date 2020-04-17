Дочь наркобарона Коротышки раздала еду нуждающимся

https://static.news.ru/photo/32665370-807d-11ea-975f-fa163e074e61_660.jpg Фото: El Chapo Guzmán/Facebook

Дочь наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как Коротышка, и несколько мексиканских картелей раздают коробки с едой, медицинскими масками и антисептиками, чтобы помочь обездоленным пережить пандемию коронавируса.

Алехандрину Жизель Гусман заметили на улицах Гвадалахары, отмечает Reuters. Девушка передавала нуждающимся коробки с изображением отца, которые собирала сама: внутри для жителей упакованы продукты питания и туалетная бумага.

A daughter of famed drug lord Joaquin 'El Chapo' Guzman and several Mexican cartels have been doling out aid packages to help cash-strapped residents ride out the coronavirus pandemic https://t.co/hfofHIvTCm by @Draz_DJ pic.twitter.com/1YRqScbYro — Reuters (@Reuters) April 17, 2020

Мы работаем и вносим свой вклад. Большое удовольствие посетить ваши дома и раздать вам наборы, — сказано в заявлении компании Алехандрины Гусман на странице в соцсети Facebook.

Зимой девушка стала супругой наследника другого преступного клана. Она вышла замуж за племянника Бланки Маргариты Касарес.

Наркобарон Коротышка был экстрадирован из Мексики в США в 2017 году. В июле 2019 года суд в Штатах приговорил Хоакина Гусмана Лоэру к пожизненному тюремному заключению. Мать Коротышки просила американского лидера Дональда Трампа разрешить ей встретиться с сыном, писал NEWS.ru.