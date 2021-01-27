Женщинам-военным в США разрешат красить губы

https://static.news.ru/photo/93ffe742-6081-11eb-b16c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Армия США внесёт изменения в требования к внешнему виду бойцов сухопутных сил. Женщинам разрешат собирать волосы в длинный хвост, коротко стричься, носить серьги, красить губы и ногти.

Газета The Hill со ссылкой на источники сообщает , что изменения введут по рекомендации различных комиссий, членами которых являются в основном женщины-военные.

Генерал-лейтенант армии Соединённых Штатов Гэри Брито, комментируя реформу, заявил, что речь идёт об улучшении жизни солдат. Он подчеркнул, что командование понимает проблемы рядовых бойцов и готово на всё, чтобы поддержать высшую степень готовности.

Равенство, инклюзивность и разнообразие очень важны для готовности армии, потому что у нас есть солдаты из всех слоёв общества и мы должны представлять их, поэтому наша армейская политика должна способствовать равенству и инклюзивности, — резюмировал Брито

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, которым отменил введённые предыдущей администрацией ограничения на службу в американских вооружённых силах трансгендеров, передавал NEWS.ru. В 2016 году 44-й президент Соединённых Штатов Барак Обама разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в ВС и получать необходимую медпомощь. Его преемник Дональд Трамп принял решение заморозить набор в армию трансгендеров, однако разрешил продолжить службу тем, кто на неё уже поступил.