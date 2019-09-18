Иностранные агитаторы продолжают преследовать бывших американских военнослужащих через сложную сеть мошеннических страниц в социальных сетях, имитирующую известные сервисные группы и бренды.
Целями «троллей» являются финансовое мошенничество, распространение антиамериканской пропаганды, вмешательство в выборы и разжигание разногласий, сказано в отчёте некоммерческой организации, объединяющей ветеранов войны во Вьетнаме.
По мнению автора документа Криса Голдсмита, собранные им данные о заморских агитаторах должны пробудить американских правоохранителей и общественность.
Если бы кто-то украл технологию у оборонного подрядчика и использовал её для нападения на Америку, мы бы преследовали людей, которые совершили нападение. В нынешней ситуации мы, похоже, ожидаем, что контролировать всё это и уничтожать фейковые аккаунты будет Facebook, — говорит Голдсмит, отмечая, что корень проблемы следует искать за пределами Штатов.
Ранее News.ru писал, что подписчики уличили во лжи известного блогера и интернет-«тролля» Джейкоба Воля, подделавшего одно фото для двух разных постов.