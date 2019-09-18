https://static.news.ru/photo/2f2e61e2-da1b-11e9-89df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Иностранные агитаторы продолжают преследовать бывших американских военнослужащих через сложную сеть мошеннических страниц в социальных сетях, имитирующую известные сервисные группы и бренды.

Целями «троллей» являются финансовое мошенничество, распространение антиамериканской пропаганды, вмешательство в выборы и разжигание разногласий, сказано в отчёте некоммерческой организации, объединяющей ветеранов войны во Вьетнаме.

Breaking News: @VVAmerica Releases Massive Report On Foreign Entities Targeting Veterans Online (Washington, D.C.)



Today VVA made public the results of a two-year investigation into foreign entities targeting service members, veterans, & their families. https://t.co/dxe6IN61vZ pic.twitter.com/SHYvXRQ0OK — VVA (@VVAmerica) September 17, 2019

По мнению автора документа Криса Голдсмита, собранные им данные о заморских агитаторах должны пробудить американских правоохранителей и общественность.

Если бы кто-то украл технологию у оборонного подрядчика и использовал её для нападения на Америку, мы бы преследовали людей, которые совершили нападение. В нынешней ситуации мы, похоже, ожидаем, что контролировать всё это и уничтожать фейковые аккаунты будет Facebook, — говорит Голдсмит, отмечая, что корень проблемы следует искать за пределами Штатов.

Ранее News.ru писал, что подписчики уличили во лжи известного блогера и интернет-«тролля» Джейкоба Воля, подделавшего одно фото для двух разных постов.