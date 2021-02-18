Замерзающий Запад: к бедствиям Техаса добавилась нехватка воды

На замерзающий Техас надвигаются новые бедствия: очередной снежный шторм грозит добить системы коммуникации американского штата. Более 2,7 млн его жителей до сих пор остаются без электричества и отопления, и власти не могут сказать, когда подача энергии восстановится. Тем временем к старым проблемам добавились новые — у 12 млн человек водопроводная вода стала либо непригодной для питья, либо пропала совсем. Переехавшая жить в Техас россиянка рассказала NEWS.ru подробности происходящего.

Миллионы техасцев остались без света и отопления 15 февраля, и хотя подача энергии в некоторые дома была восстановлена, жители ряда городов и районов всё ещё ждут хороших новостей от властей. Тем временем список систем жизнеобеспечения, чья работа была подорвана холодами, продолжает пополняться. В середине недели к ним добавились водоочистные сооружения.

В результате около 12 млн человек рекомендовали кипятить водопроводную воду, так как иначе она может представлять опасность. Жители домов, всё ещё остающихся без света, восприняли это как горькую иронию: ведь из-за отсутствия электроэнергии кипятить воду просто негде. В некоторых домохозяйствах, в частности, в большей части Хьюстона, вода в кранах пропала совсем из-за полопавшихся на морозе труб.

Мои сотрудники топят снег, собранный в вёдра на улице, чтобы было чем смывать туалеты, — рассказала New York Times владелица пансионата для людей с ограниченными возможностями в Поттсборо Донна Баттрилл.

Без воды осталась и больница Хьюстона, крупнейшего города Техаса. По данным The New York Times, с аномальной погодой связаны как минимум 32 смерти в штате. Погибшие либо отравились угарным газом в попытке согреться с помощью дизельных генераторов, либо замёрзли. Власти штата ожидают роста числа жертв, так как считают, что большинство тел ещё не обнаружено. При этом скорая помощь, и без того работавшая на пределе в связи с пандемией, не справляется с нагрузкой.

AP/TASS

До сих пор неясно, когда поставки воды будут восстановлены, но это будет зависеть от электроэнергии, так как она обеспечивает очистку и подачу воды, — заявил Houston Chronicle специалист по энергоресурсам Университета Техаса в Остине Майкл Веббер.

Россиянка Надежда Кущ, проживающая в Техасе, в разговоре с NEWS.ru рассказала, что ледяной коллапс привёл также к закрытию части магазинов.

Тут, конечно, все в шоке, потому что никто к такому не готов. Дикий гололёд, все машины на летней резине, много аварий. Вроде не очень сильные морозы (самая низкая температура была −15 °C), но при этом шёл дождь, поэтому всё обледенело. В половине города нет электричества, соответственно, тепла и горячей воды. Люди уезжают в гостиницы. Хотя до них ещё надо доехать, ведь шоссе перекрыты, многие светофоры не работают. Большинство магазинов и заправок закрыты. В те магазины, которые открыты, огромные очереди. Надежда Кущ жительница Техаса жительница Техаса

Специалисты опасаются, что попытки техасцев согреться в общественных зданиях могут привести к всплеску заражений COVID-19.

Во многом это одна катастрофа посреди другой, — заявила Reuters окружной судья округа Харрис Лина Идальго. — Нам придётся иметь дело с эффектом домино.

Губернатор Техаса Грэг Эббот подписал указ о введении временного запрета на вывоз газа из штата и перенаправлении его на нужды поставщиков электроэнергии. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) отправило в Техас партию дизельных генераторов, а также одеяла, сухпайки и бутилированную воду.

Наша команда и FEMA продолжают отслеживать ситуацию в Техасе, а также в других штатах, которые может затронуть шторм, — заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. — Мы остаёмся в тесном контакте со штатами и обеспечиваем любую необходимую помощь.

По прогнозам синоптиков, озвученным Эбботом, на Техас надвигается новый шторм, который принесёт ледяной дождь. Температура ниже нуля продержится в штате как минимум до выходных, после чего начнёт постепенно повышаться. Но аномальная погода никуда не уходит, она просто перемещается в другие штаты — в Миссисипи и Теннесси.