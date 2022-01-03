Закрывшегося с оружием в отеле университета США задержала полиция

Полиция американского города Блумингтон задержала вооружённого мужчину, который забаррикадировался в отеле при Индианском университете. В результате задержания никто не пострадал. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, сообщает местный телеканал Fox59.
Мужчина
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в США из-за стрельбы эвакуировали торговый центр. Инцидент произошёл 27 ноября в одном из торговых центров города Дарем, штат Северная Каролина. Один человек получил ранение. Причины происшествия не сообщаются. Известно лишь, что стрельба произошла в «чёрную пятницу», когда магазины в США устраивают традиционные распродажи.