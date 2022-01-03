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Закрывшегося с оружием в отеле университета США задержала полиция

10:47, 04 января 2022
Закрывшегося с оружием в отеле университета США задержала полиция
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Полиция американского города Блумингтон задержала вооружённого мужчину, который забаррикадировался в отеле при Индианском университете. В результате задержания никто не пострадал. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, сообщает местный телеканал Fox59.

Мужчина забаррикадировался в одном из номеров отеля Indiana Memorial Union. Из здания были эвакуированы люди. Студентам университета рекомендовали оставаться в помещениях и держаться подальше от места происшествия. По данным полиции, человек сам позвонил в отделение и сказал, что находится в отеле. Правоохранители вели с ним переговоры. О мотивах преступника не сообщается.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в США из-за стрельбы эвакуировали торговый центр. Инцидент произошёл 27 ноября в одном из торговых центров города Дарем, штат Северная Каролина. Один человек получил ранение. Причины происшествия не сообщаются. Известно лишь, что стрельба произошла в «чёрную пятницу», когда магазины в США устраивают традиционные распродажи.

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