Захарова призвала ЕС и НАТО прокомментировать подавление протестов в США

https://static.news.ru/photo/9c02771a-a43f-11ea-8eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Sanchez/Global Look Press

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала международных партнёров США дать моральную и правовую оценку действиям американских властей при подавлении беспорядков в Миннеаполисе и других городах.

Учитывая тот шквал обвинений, критики, заявлений, который мы видим по поводу и без повода в отношении целого ряда государств регулярно от таких структур, как ЕС, НАТО, G7, ПАСЕ, которой есть дело до всего, <...> хочется услышать их развернутый комментарий, — цитирует Захарову ТАСС.

По мнению представителя дипведомства, Соединённые Штаты потеряли моральное право упрекать другие государства в несоблюдении прав человека, когда выбрали силовое решение. Захарова добавила, что «они не случайно вышли не так давно из Совета ООН по правам человека».

Как писал NEWS.ru, акции протеста в городах США начались на прошлой неделе после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда, заподозренного в использовании фальшивого чека на $20. В нескольких крупных городах митинги против полицейского произвола переросли в погромы с поджогами и мародёрством.