За сутки в США коронавирус выявили у 58 тысяч человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 58 173 жителей США, скончались от инфекции 1243 человека.
Как
Во всём мире, по информации университета, зарегистрировано сейчас около 19,5 млн заражённых COVID-19, более 721 тыс. летальных исходов от этой болезни и более 11,7 млн выздоровевших.
Как писал NEWS.ru, коэффициент распространения COVID-19 в среднем по России поднялся до 0,98, в Москве этот показатель, отражающий темпы распространения заболевания, остался на уровне единицы.
В России за минувшие сутки выявлено 5212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. У 1334 из них заболевание протекало без клинических проявлений. Общее число заражений в стране достигло отметки в 882 347 человек. Также за сутки в России от коронавируса вылечились 6615 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 690 207. Кроме того, за сутки зафиксировано 129 летальных исходов. Общее количество смертей от коронавируса выросло до 14 854.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен