За сутки в США коронавирус выявили у 58 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/5a7c232a-d970-11ea-ba59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 58 173 жителей США, скончались от инфекции 1243 человека.

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США коронавирус выявили у 4 942 747 человек, скончались 161 365 пациентов с подтверждённым COVID-19, выздоровели более 1,6 млн заразившихся.

Во всём мире, по информации университета, зарегистрировано сейчас около 19,5 млн заражённых COVID-19, более 721 тыс. летальных исходов от этой болезни и более 11,7 млн выздоровевших.

Как писал NEWS.ru, коэффициент распространения COVID-19 в среднем по России поднялся до 0,98, в Москве этот показатель, отражающий темпы распространения заболевания, остался на уровне единицы.

В России за минувшие сутки выявлено 5212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. У 1334 из них заболевание протекало без клинических проявлений. Общее число заражений в стране достигло отметки в 882 347 человек. Также за сутки в России от коронавируса вылечились 6615 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 690 207. Кроме того, за сутки зафиксировано 129 летальных исходов. Общее количество смертей от коронавируса выросло до 14 854.