«Ястребы» порекомендовали Салливану отправить больше оружия на Украину
Группа экспертов по России призвала Джейка Салливана отправить больше оружия украинцам
Ксения Голуб
Ксения Голуб
08:11, 10 января 2022
Советник президента США по национальной безопасностиФото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Предложение направить больше оружия на Украину дала советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану группа экспертов по России, которых за жёсткую позицию в отношении Москвы называют «ястребами», сообщил портал Axios со ссылкой на участников онлайн-разговора. В их числе и те специалисты, кто ранее работал при администрации президента Дональда Трампа. Беседа прошла в преддверии переговоров в Женеве. При этом речи о сокращении присутствия США в Европе вестись не может.
Всегда разумно общаться со сторонниками другой точки зрения. Никогда не бывает минусов. Джейк не боится взаимодействовать со специалистами, в том числе с теми, кто может с ним не согласиться,— рассказал изданию экс-посол США в России Майкл Макфол.
При этом бывший дипломат отказался подтвердить как факт проведения данной видеоконференции, так и своё участие в ней.
Однако, как сообщило издание, ряд высокопоставленных сотрудников администрации Джо Байдена подчеркнули, что США готовы обсудить «на взаимной основе» определённые аспекты, вызывающие обеспокоенность России. Речь идёт о новых ограничениях по количеству ракет и масштабов военных учений на территории Евросоюза. При этом неназванные чиновники, как пишет портал, «решительно опровергали» сообщения СМИ о том, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения своего присутствия в Европе. Кроме того, было заявлено, что во время грядущих переговоров «не будет принято никаких чётких обязательств».
Мы знаем, что часть российской стратегии состоит в том, чтобы попытаться разделить нас от наших трансатлантических союзников и партнёров и посеять разногласия и сомнения по поводу того, как мы будем взаимодействовать, пока идут переговоры. Так дело не пойдёт,— заявил изданию Салливан.
При этом «ястребы» высказались о дополнительных поставках вооружения на Украину.
Группа экспертов по России призвала советника по национальной безопасности Джейка Салливана отправить больше оружия украинцам, когда он разговаривал с ними в преддверии дипломатических встреч с российскими официальными лицами,— сообщил портал.
Переговоры между Россией и США пройдут 10 января. Саммит ОДКБ начнётся в 10:00 мск.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе предварительных переговоров с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым в Женеве подтвердила приверженность Вашингтона принципам суверенитета стран.