«Я не хочу уходить»: в Сети стало популярным пародийное видео на Трампа

Видео появилось после того, как Дональд Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента.
Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп собирается потребовать пересчёта голосов в штате Пенсильвания. Так, в настоящее время помощники главы государства консультируются касательно действий на случай победы или поражения республиканца на выборах. Трамп может потребовать пересчёта голосов в Пенсильвании, так как 20 выборщиков штата обеспечивают ему избрание президентом США. Также американский лидер может заявить о необходимости пересчёта голосов в штате Джорджия.
Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден.