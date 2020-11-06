16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

«Я не хочу уходить»: в Сети стало популярным пародийное видео на Трампа

18:28, 06 ноября 2020 62
Фото: Ollie Millington / Rmv/Global look press

Пародийное видео на Дональда Трампа, в котором президент США валяется на полу среди детей и кричит, что не хочет уходить, стало вирусным в социальных сетях.

На ролике «президент» прыгает на гигантском синем мяче в начальной школе, плачет и закатывает истерику, пока его насильно пытаются выгнать из помещения.

Видео появилось после того, как Дональд Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп собирается потребовать пересчёта голосов в штате Пенсильвания. Так, в настоящее время помощники главы государства консультируются касательно действий на случай победы или поражения республиканца на выборах. Трамп может потребовать пересчёта голосов в Пенсильвании, так как 20 выборщиков штата обеспечивают ему избрание президентом США. Также американский лидер может заявить о необходимости пересчёта голосов в штате Джорджия.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео