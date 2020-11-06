«Я не хочу уходить»: в Сети стало популярным пародийное видео на Трампа

https://static.news.ru/photo/69721fc6-2045-11eb-953b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ollie Millington / Rmv/Global look press

Пародийное видео на Дональда Трампа, в котором президент США валяется на полу среди детей и кричит, что не хочет уходить, стало вирусным в социальных сетях.

На ролике «президент» прыгает на гигантском синем мяче в начальной школе, плачет и закатывает истерику, пока его насильно пытаются выгнать из помещения.

'I don't wanna go': Trump parody goes viral on social media after election fraud claims https://t.co/zKByS2ai8g pic.twitter.com/BaX1tbzaLI — Yeni Åafak English (@yenisafakEN) November 6, 2020

Видео появилось после того, как Дональд Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп собирается потребовать пересчёта голосов в штате Пенсильвания. Так, в настоящее время помощники главы государства консультируются касательно действий на случай победы или поражения республиканца на выборах. Трамп может потребовать пересчёта голосов в Пенсильвании, так как 20 выборщиков штата обеспечивают ему избрание президентом США. Также американский лидер может заявить о необходимости пересчёта голосов в штате Джорджия.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден.