«Я не её фанат»: Трамп готов побороться с Меган Маркл на выборах-2024

https://static.news.ru/photo/6f0ce75a-1d8d-4201-80c6-4496cdbcbf3c_660.jpg Фото: Dave Warren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что «не фанат» Меган Маркл и готов побороться с ней на президентских выборах-2024, если она пойдёт в политику.

Он отметил, что если Маркл вдруг объявит себя кандидатом, то у него будет «ещё больше желания баллотироваться» в президенты во второй раз.

Я думаю, что королева замечательный человек, я не фанат Меган, — цитирует Трампа РИА Новости.

В целом экс-глава США обещал рассмотреть возможность баллотироваться в 2024 году, но ничего конкретного на вопрос журналиста Fox News не ответил.

Он также сказал, что может принять решение после промежуточных выборов 2022 года, так как у республиканцев есть шансы «выиграть сенат».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри. Она назвала откровения супругов «обрушением декораций», писал NEWS.ru.