WSJ назвала секретное оружие Путина против санкций WSJ: моральное и политическое замешательство Запада стало секретным оружием Путина

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием президента России Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal. По словам автора статьи, президент России добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, в частности, заставив Германию уклониться от обещаний увеличить расходы на оборону

Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается, — говорится в публикации.

Как отмечается в статье, ставка на то, что западные ценности объединят мировое сообщество и вынудят его выступить против России, не оправдалась: вслед за Китаем, Индией и Бразилией страны по всему миру выбирают торговлю с Россией вместо солидарности с "Большой семеркой". Кроме того, привлекательность западной системы для развивающихся стран снижается за счет разногласий внутри либерального Запада, а также протекционизма и ценностной политики, составной частью которой стала ЛГБТ-пропаганда.

15 июня заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что введенные в отношении России санкции могут стать избыточными. По его словам, ограничительные меры против Москвы вызывают озабоченность побочными эффектами, которые выражаются в виде инфляции и негативного влияния на экономику стран Запада.