WP: на Украине получат американские танки Abrams через год

Фото: marine_corps/Digital/Global Look Press

Украина получит обещанные Вашингтоном танки Abrams к концу 2023 года, либо в начале следующего, сообщает американское издание The Washington Post. По его данным, танки для Киева будут строить, не используя бронь из обедненного урана.

Издание рассказало, что такие сведения получило от действующих и бывших чиновников, всего у него было более десяти источников по обе стороны Атлантического океана.

31 основной боевой танк, <...> не будет изъят из военных запасов США, а будет закуплен в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Они будут построены без брони из обедненного урана и будут доставлены в конце этого года или в следующем, — подчеркивается в публикации.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что объявление США о намерении передать Украине танки Abrams стало результатом компромисса между Вашингтоном и Берлином. По данным издания, Белый дом фактически прикрыл начало поставок Киеву немецких танков Leopard 2. США давили на Германию, чтобы она отправила Украине свои танки и дала разрешения третьим странам на реэкспорт, добавили в издании.