Washington Post: США будут готовить солдат ВСУ для крупного наступления

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Обучение сил ВСУ в Европе будет включать в себя элементы общевойскового боя и призвано готовить украинских военных к новому крупному наступлению на позиции российской армии, заявил в интервью The Washington Post председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли. По его словам, цель состоит в том, чтобы все поступающее оружие и техника были доставлены на Украину, чтобы вновь обученные силы могли начать использовать их до весны.

Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну. Украина только и делает, что пытается захватить потерянные территории, — подчеркнул генерал.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 января, американские военные начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии. Отмечается, что подготовка в Графенвере (федеральная земля Бавария) займет пять — восемь недель, в ней участвуют около 500 военнослужащих. Агентство Associated Press отмечает, что к настоящему моменту Штаты уже обучили более 3,1 тысячи бойцов ВСУ тому, как использовать и обслуживать определенные виды оружия и техники, включая гаубицы, бронетехнику и системы HIMARS.