https://static.news.ru/photo/b58f9886-e525-11e9-941d-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFGlobalStrike/twitter.com

Командование глобальных ударов (AFGSC) военно-воздушных сил США выпустило видео с тестовым запуском межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Видеоролик размещён в Twitter-аккаунте AFGSC. Сообщается, что запуск произведен 341-й ракетной частью с калифорнийской базы Вандерберг. Отделяемая головная часть боеприпаса поразила учебную цель в районе Маршалловых островов, преодолев около 7 тысяч км.

Today the 341st Missile Wing at Malmstrom Air Force Base launched an unarmed Minuteman III Intercontinental ballistic missile equipped with a test reentry vehicle from Vandenberg Air Force Base, California. pic.twitter.com/y3lPmTkSqU — AFGSC (@AFGlobalStrike) 2 октября 2019 г.

AFGSC уверяет, что испытания не имеют отношения к текущей мировой обстановке и к актуальным региональным конфликтам.

Как ранее сообщал News.ru, российские военные испытали комплекс противовоздушной обороны С-500 «Прометей» в Сирии. В ходе тестов у техники были выявлены проблемы, однако их удалось оперативно устранить.