Видеоролик размещён в Twitter-аккаунте AFGSC. Сообщается, что запуск произведен 341-й ракетной частью с калифорнийской базы Вандерберг. Отделяемая головная часть боеприпаса поразила учебную цель в районе Маршалловых островов, преодолев около 7 тысяч км.

Today the 341st Missile Wing at Malmstrom Air Force Base launched an unarmed Minuteman III Intercontinental ballistic missile equipped with a test reentry vehicle from Vandenberg Air Force Base, California. pic.twitter.com/y3lPmTkSqU