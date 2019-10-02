Фото: AFGlobalStrike/twitter.com

Командование глобальных ударов (AFGSC) военно-воздушных сил США выпустило видео с тестовым запуском межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Видеоролик размещён в Twitter-аккаунте AFGSC. Сообщается, что запуск произведен 341-й ракетной частью с калифорнийской базы Вандерберг. Отделяемая головная часть боеприпаса поразила учебную цель в районе Маршалловых островов, преодолев около 7 тысяч км.

AFGSC уверяет, что испытания не имеют отношения к текущей мировой обстановке и к актуальным региональным конфликтам.

Как ранее сообщал News.ru, российские военные испытали комплекс противовоздушной обороны С-500 «Прометей» в Сирии. В ходе тестов у техники были выявлены проблемы, однако их удалось оперативно устранить.

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