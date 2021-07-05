Врач назвал непривитых от COVID-19 «фабриками по созданию новых штаммов»

Отказавшиеся прививаться от COVID-19 не только рискуют своим здоровьем, но создают опасность для возникновения новых штаммов коронавируса. Об этом CNN рассказал профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта (штат Теннесси, США) Уильям Шаффнер.

По словам учёного, невакцинированные люди служат «фабриками по производству новых штаммов», поскольку организм человека сейчас является единственным источником распространения новых вариантов COVID-19.

По словам Шаффнера, чем больше непривитых граждан, тем больше возможностей для размножения вируса, который со временем изменяется, и новая мутация может оказаться ещё более опасной. В частности, случайная мутация может наделить вирус способностью заражать больше людей.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах «нечестной игрой». Омбудсмен рассказала, что получает большое количество обращений граждан, сообщающих о дискриминации из-за того, что они не привиты. По словам Москальковой, работодатели заявляют, что сотрудников не пустят летом в отпуск и прекратят выплачивать им премии.