Состояние президента США Джо Байдена после заражения коронавирусной инфекцией продолжает улучшаться, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор. По его словам, американский лидер все еще жалуется на боль в горле, кашель с мокротой и ломоту в теле.
Вчера вечером президент Байден завершил второй полный день [лечения] препаратом Paxlovid. Его состояние продолжает улучшаться. Первичные симптомы президента, хотя и стали менее выраженными, сейчас включают больное горло, насморк, кашель с мокротой и ломоту в теле, — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
О'Коннор отметил, что легкие президента США «по-прежнему чисты», а уровень кислорода в крови находится на «превосходном» уровне. Пульс, артериальное давление, температура тела и частота дыхания также в норме, говорится в отчете.
Накануне агентство AP сообщило, что президент США сильно охрип. На это обратили внимание во время совещания по экономическим вопросам, проходившего в дистанционном формате. У американского лидера наблюдались осиплость и сильный кашель.