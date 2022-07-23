Врач Белого дома назвал симптомы, тревожащие заразившегося COVID-19 Байдена Врач Байдена рассказал, что президента США беспокоят кашель и ломота в теле

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Состояние президента США Джо Байдена после заражения коронавирусной инфекцией продолжает улучшаться, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор. По его словам, американский лидер все еще жалуется на боль в горле, кашель с мокротой и ломоту в теле.

Вчера вечером президент Байден завершил второй полный день [лечения] препаратом Paxlovid. Его состояние продолжает улучшаться. Первичные симптомы президента, хотя и стали менее выраженными, сейчас включают больное горло, насморк, кашель с мокротой и ломоту в теле, — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

О'Коннор отметил, что легкие президента США «по-прежнему чисты», а уровень кислорода в крови находится на «превосходном» уровне. Пульс, артериальное давление, температура тела и частота дыхания также в норме, говорится в отчете.

Накануне агентство AP сообщило, что президент США сильно охрип. На это обратили внимание во время совещания по экономическим вопросам, проходившего в дистанционном формате. У американского лидера наблюдались осиплость и сильный кашель.