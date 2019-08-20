https://static.news.ru/photo/ff52077c-c399-11e9-a617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территорию Университета штата Луизиана проник вооружённый человек. Об этом сообщается в Twitter вуза.

LSUPD: Reported armed intruder in Coates Hall. Run, Hide or Fight. LSUPD on scene. Monitor https://t.co/ZpdXns8r3I for further information. — LSU (@LSU) 20 августа 2019 г.

Бегите, прячьтесь или сражайтесь, — говорится в заявлении руководства вуза.

Однако позже администрация университета уточнила, что сражаться со злоумышленников нужно лишь в крайнем случае. Отмечается, что опасность до сих пор не миновала, на месте работают сотрудники полиции.

Как ранее писал News.ru, чемпионка UFC Джессика Андраде стала жертвой вооружённого нападения. Злоумышленники отобрали у спортсменки телефон и выкинули из машины.