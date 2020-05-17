Пока американский лидер Дональд Трамп пытается восстановить экономику и заручиться лояльностью избирателей в нефтедобывающих районах США, в другом регионе страны перед ним встаёт не менее серьёзный вызов. Электорат из штатов так называемого ржавого пояса, во многом способствовавший трамповскому триумфу 2017 года, на фоне эпидемии может отвернуться от хозяина Белого дома. И американские демократы уже пытаются воспользоваться этим.

К «ржавому поясу» традиционно причисляют территории штатов Иллинойс, Индиана, Мичиган, Огайо и Пенсильвания, а также частично Айовы, Висконсина и Нью-Йорка. Объединяет их то, что до 70-х годов прошлого столетия именно там была сосредоточена значительная часть американской металлургической и другой тяжёлой промышленности. Своим непривлекательным названием регион обязан событиям конца XX века, когда переход к новым, высокотехнологичным видам производства привёл местные компании в упадок. Отчасти это было связано и с тем, что многие предприятия, оставаясь де-юре американскими, фактически переместились за рубеж, оставив своих бывших сотрудников на родине.

Всё это естественным образом привело к росту безработицы и оттоку трудовых ресурсов из «ржавого пояса» в другие штаты — в поисках рабочих мест. С тех пор регион стал критически важным для президентских выборов в США: кандидаты просто не могут обойти его стороной и регулярно обещают местным избирателям промышленный ренессанс.

Keiko Hiromi/Global Look Press

Дональд Трамп в этом контексте оказался одним из наиболее удачливых. С 1988 года такие важные штаты, как Мичиган и Пенсильвания, не голосовали за кандидатов-республиканцев. Но Трампу удалось подобрать нужный тон для электората и заручиться его поддержкой. Принцип «США превыше всего» и обещание сделать страну «снова великой» (а для жителей «ржавого пояса» предмет гордости — именно в функционировании их производств, а вовсе не в развитии инновационных технологий), подкреплённые амбициозными планами вернуть американские производства из-за рубежа и отдавать предпочтение местным рабочим, сделали своё дело.

Однако эпидемия коронавируса, спровоцировавшая ещё больший упадок промышленности региона, теперь может обнулить трамповский успех четырёхлетней давности, отмечает издание Politico. Уровень безработицы в штатах «ржавого пояса» после вспышки COVID-19 стремительно растёт, составляя уже более 30% в Мичигане, почти столько же в Пенсильвании, примерно по 20% в Миннесоте и Огайо и около 18% в Висконсине. И хотя госучреждения принимают все заявки на получение пособий, у населения возникает закономерный вопрос: почему для основного индустриального региона страны, на который Трамп делал ставку, всё ещё не вводится особых мер поддержки на федеральном уровне?

Сам президент, впрочем, не сидит без дела, но предпочитает конкретным действиям излюбленную им хлёсткую риторику. 14 мая он отправился в Пенсильванию, губернатором которой является демократ Том Вулф. Трамп в привычной для себя манере обрушился как на своих оппонентов из Демпартии, так и конкретно на «сонного Джо» (бывшего вице-президента Джо Байдена, с которым ему предстоит бороться на выборах в ноябре). По мнению главы государства, местные власти слишком медлительны в вопросе «экономического перезапуска» своих регионов.

Подобные заявления тем не менее без энтузиазма воспринимаются местным населением. Во-первых, жители штатов «ржавого пояса» наблюдают продолжающийся рост числа заражений коронавирусом как на своей территории, так и в целом в США. Открытие производств в этих условиях представляет собой серьёзную опасность для здоровья людей. Во-вторых, критичную реакцию у работников тяжёлой промышленности, не связанной с нефтедобычей, вызывает «зацикленность» Трампа на нефтяниках и оказании помощи лишь их отрасли. Политики-демократы активно подогревают подобные настроения, внушая рабочим, что президент просто использовал их лояльность для победы на выборах, а после вспышки коронавируса фактически предал.

Omar Martinez/Global Look Press

Более того, резонно напоминают в Демпартии, даже за три года с момента вступления в должность и до начала эпидемии в США Трамп не добился сколько-нибудь существенных успехов в возрождении промышленности «ржавого пояса». Так, например, в 2019-м в Пенсильвании было сокращено 5700 рабочих мест, в Мичигане — 5300, в Висконсине — 4100. Если раньше эти показатели не были поводом для серьёзной антитрамповской критики, то в комплексе с нынешними обстоятельствами они приобретают вес.