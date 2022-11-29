Вокалист KISS раскритиковал способность Байдена управлять страной Вокалист KISS Симмонс сомневается в способности Байдена управлять страной из-за его возраста

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Джин Симмонс

Вокалист и басист группы KISS Джин Симмонс усомнился в способности действующего президента США Джо Байдена управлять страной, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на подкаст телеведущего Билла Махера. Артист согласился с тем, что он эйджист, и уточнил, что живость ума и умственная активность человека действительно могут угасать с возрастом. Он подчеркнул, что Байден, являясь самым влиятельным человеком на планете, имеет проблемы с коммуникацией.

У меня есть некоторые сомнения по поводу этого человека — не по поводу его этики и морали, а просто по поводу его физической способности делать все это. <...> Я эйджист в зависимости от живости ума и умственной активности человека. Вы не можете смотреть на человека в определенном возрасте и не сказать: «Окей, тебе X лет, насколько ты соображаешь?» Вы говорите о самом влиятельном человеке на планете, — объяснил Симмонс.

Музыкант также рассказал, что желал победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году, однако позже был разочарован его действиями. Симмонс считает, что именно на Трампе лежит ответственность за политическую разобщенность в американском обществе. Он также является скорее бизнесменом, чем политиком, добавил артист.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что Республиканской партии необходимо «свежее лицо», так как экс-глава США Дональд Трамп теряет поддержку. Эксперт сообщил, что провел собственный опрос и выяснил, что в течение двух последних лет бывший президент теряет популярность в партии. Он также выразил сомнения в том, что действующий глава государства — демократ Джо Байден — действительно намерен баллотироваться на новый срок. По мнению Болтона, данный фактор может повлиять на решение Трампа.