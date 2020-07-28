Военный призвал США подписать Конвенцию по морскому праву

https://static.news.ru/photo/2753d18a-d10c-11ea-8479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Narten/http://imagebroker.com/Global Look Press

Генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк призвал власти Соединённых Штатов подписать Конвенцию ООН по морскому праву. По его словам, это позволит стране отстаивать свои интересы в Арктике.

Это необходимо, так как некоторые противники, такие как Китай, хотят закрепиться на этой территории, говорится в его заявлении, подготовленном к слушаниям в сенате. Военный отметил, что США — единственная страна в Арктике, не подписавшая документ, передаёт РИА Новости.

США — единственная страна в Арктике, которая не подписала договор, позволив ревизионистским державам Китаю и России использовать это отсутствие на ключевых дипломатических форумах для продвижения своих собственных интересов, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что Норвегию беспокоит усиление военной активности РФ в Арктике, в том числе проведение манёвров с использованием боевого оружия у берегов королевства. Об этом рассказал посол скандинавской страны в России Руне Ресаланд.