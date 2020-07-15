Норвегия заволновалась из-за военной активности России в Арктике

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Норвегию беспокоит усиление военной активности РФ в Арктике, в том числе проведение манёвров с использованием боевого оружия у берегов королевства, рассказал посол скандинавской страны в России Руне Ресаланд.

[Россия] развернула новое оружие, в том числе большой дальности, увеличила количество учений, в том числе в морских районах вокруг Норвегии. Мы наблюдаем, что РФ чаще, чем прежде, проводит манёвры в районах, более удаленных от её границ на юг и на запад, — цитирует дипломата «Интерфакс».

По его словам, частота тренировок российского флота у берегов Норвегии волнует Осло ещё и потому, что Кремль сам обладает обширными морскими пространствами у своего побережья. Ресаланд отметил, что в последние годы королевство в некоторых случаях испытывало серьёзные сбои в работе GPS в воздушном пространстве из-за военной активности Москвы России на Кольском полуострове, в Баренцевом море и над ним.

По мнению руководителя дипмиссии, из-за этого не могут нормально функционировать гражданская авиация и поисково-спасательные службы, работа которых зависит от надёжности и исправности навигационных систем.

Такая деятельность не способствует поддержанию добрососедских отношений, и Норвегия предполагает, что такая деятельность, имеющая прямые последствия для безопасности на норвежской территории, впредь не повторится, — считает посол.

Ресаланд подчеркнул, что добрососедские отношения портят повторяющиеся имитаций атак боевых самолётов, направленных на норвежские объекты.

Он напомнил, что регулярные переговоры оборонных ведомств двух государств, кроме некоторых случаев, прекратились в 2014 году. Контакты возобновили в 2018-м. Стороны обмениваются данными о политике стран в сфере военно-промышленного комплекса, работают над укреплением доверия и увеличением контактов Осло и Москвы.