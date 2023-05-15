Военные США утверждают, что перехватили шесть российских самолетов у Аляски

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Североамериканское командование ПВО (NORAD) сообщило, что обнаружило, отследило, опознало и перехватило шесть российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска. NORAD, отвечающее за противовоздушную оборону США и Канады, подчеркнуло, что российские самолеты не нарушали границ обеих стран.

Там же добавили, что полеты российской боевой авиации в этом районе происходят до 15 раз в год, и они не рассматриваются как угроза.

Тем не менее для перехвата стратегических бомбардировщиков Ту-95, самолетов-заправщиков Ил-78 и истребителей Су-35 были подняты истребители F-16, F-22, а также самолет радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

Ранее NORAD заявило, что «обнаружило, отследило и перехватило» четыре принадлежащих России самолета, вторгшихся в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски 13 февраля. Американские военные при этом отметили, что воздушные суда не заходили в воздушное пространство США и Канады.

Также сообщалось, что представители североамериканского командования ПВО отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские самолеты сбили неопознанный объект.