https://static.news.ru/photo/72e9f496-1e9f-11ea-bda9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

В США испытали дешёвый долголетающий беспилотный летательный аппарат.

По данным Breaking Defense, аппарат разработан по проекту LEAP. Судно провело в воздухе 2,5 дня. Разработкой занимались сотрудники Исследовательской лаборатории ВВС США. Основные технические данные засекречены. Однако известно, что за основу специалисты брали спортивный планер.

Ранее NEWS.ru писал, что видеозапись с кадрами испытаний тяжёлого стелс-беспилотника Kratos XQ-58 Valkyrie («Валькирия») появилась на американском портале Defense News.