Внука культового актера Голливуда обвиняют в домашнем насилии

Американские правоохранители задержали внука культового голливудского актера Джека Николсона по обвинению в домашнем насилии, передает Page Six. Инцидент произошел 5 августа в Лос-Анджелесе.

В тот же день 25-летнего юношу по имени Шон выпустили под залог в размере 50 тысяч долларов. Заседание суда назначено на 26 августа. Журналисты также отметили, что молодой человек приходится сыном старшей дочери Джека Николсона Дженнифер.

Ранее турецкий актер Озан Гювен, который прославился ролью в сериале «Великолепный век», получил тюремный срок по делу о домашнем насилии. Суд признал его виновным в избиении бывшей девушки Дениз Булутсуз. Судебные тяжбы по этому делу длились пять лет. Сам Гювен отрицал свою вину и утверждал, что именно девушка первой напала на него.

Также американского актера Майкла Питта задержали по подозрению в сексуальных домогательствах и применении насилия в отношении бывшей возлюбленной. По данным следствия, как-то раз он ударил девушку деревянной доской, а в другом случае — набросился на нее со шлакоблоком в руках.