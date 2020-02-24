https://static.news.ru/photo/82a58906-5728-11ea-9323-fa163e074e61_660.jpgФото: Sean Kilpatrick/STRSKP/Global Look Press
Белый дом в ближайшее время направит запрос в Конгресс Соединённых Штатов на выделение около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы с коронавирусом.
Детали в данное время согласовываются. Запрос на выделение около $1 млрд будет направлен в конгресс в ближайшие дни, — передаёт The Washington Post со ссылкой на чиновников, задействованных в планировании.
Средства планируется направить на лабораторные исследования и разработку вакцины от коронавируса, уточняет газета Politico.
Ранее NEWS.ru писал, что вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами недуга стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.