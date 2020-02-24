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Запасы природного газа в Соединённых Штатах Америки к октябрю 2020 года могут достигнуть 114 млрд куб. м, что станет абсолютным рекордом для страны.

Управление по энергетической информации Министерства энергетики США приводит эти данные на своём сайте. Минэнерго также прогнозирует запас в 54,8 млрд куб. м газа к концу текущего отопительного сезона, что превышает...