Власти США отказались эвакуировать соотечественников из Судана Белый дом: гражданам США не стоит рассчитывать на централизованную эвакуацию из Судана

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Белый дом

Остающимся в Судане рядовым американцам не стоит рассчитывать на то, что власти США организуют их эвакуацию. Такое заявление в интервью CNN сделал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, Вашингтон перебросил в регион дополнительные силы на случай, если будет принято решение о вывозе из страны американского «правительственного персонала».

У нас нет более высокого приоритета, чем их безопасность. Как мы уже говорили, американцам не стоит рассчитывать на то, что правительство США организует эвакуацию, чтобы помочь им выехать, — сказал Кирби.

Он рекомендовал согражданам найти безопасное место и постараться избегать передвижений.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим суданской армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Первый является также главой Суверенного совета, а второй — его заместителем.

Боестолкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией начались в столице Судана Хартуме 15 апреля. Позже они распространились и на другие регионы республики.

В пятницу, 21 апреля, стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать перемирие в течение трех дней, а СБР — на протяжении 72 часов.