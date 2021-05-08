Власти США опубликовали документы о смерти Курта Кобейна

https://static.news.ru/photo/acddd22e-b09a-11eb-81c5-96000091f725_660.jpg Курт Кобейн Фото: cobain/vk.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало документы о смерти солиста рок-группы Nirvana Курта Кобейна. Среди материалов — письма от фанатов исполнителя с просьбами к властям США возобновить расследование гибели Кобейна, так как официальная версия о самоубийстве вызывает сомнения, передаёт телеканал «360».

С тех пор обнаружены доказательства того, что его (Курта Кобейна. — NEWS.ru) убили и что он не покончил жизнь самоубийством, как первоначально предполагали, — говорится в одном из обращений поклонников.

В другом послании к властям США говорится, что миллионы поклонников группы по всему миру хотят устранения всех несоответствий, связанных со смертью Кобейна, раз и навсегда. Но ФБР регулярно отвечает, что расследование обстоятельств смерти Кобейна не входит в юрисдикцию Бюро, однако ценят беспокойство общественности.

Курт Кобейн умер 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет. По официальной версии, критикуемой за формально проведённый осмотр места происшествия, лидер Nirvana покончил с собой.

Ранее сообщалось, что акустическая гитара американского музыканта Курта Кобейна, известного как лидер группы Nirvana, была продана за рекордные $6 млн. Прогнозируемая стоимость лота составляла почти $1 млн. На инструменте Martin D-18E 1959 года выпуска Кобейн играл на легендарном концерте группы MTV Unplugged in New York в 1993 году, незадолго до своей смерти.