Власти США объяснили рост заражений коронавирусом увеличением тестирования

https://static.news.ru/photo/fcc6eb6c-ab65-11ea-ba7d-fa163e074e61_660.jpg Кейли Макинэни Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни пояснила, что рост случаев инфицирования коронавирусной инфекции связан с увеличением тестирования в стране.

В некоторой степени это связано с тем, что <...> чем больше тестов вы делаете, тем больше случаев заражения вы выявляете, — привели слова Кейли Макинэни в ТАСС.

В Соединённых Штатах за последние две недели увеличилось количество случаев заражения коронавирусом, многих пациентов госпитализировали.

Во время брифинга в Белом доме, один из журналистов связал увеличение случаев заражения с длинными выходными по случаю Дня поминовения, который отмечали в стране 25 мая, а также со снятием санитарных ограничений. Однако пресс-секретарь американского лидера опровергла эти догадки.

Что касается Дня поминовения. Неделю назад команда вице-президента США говорила, <...> что никакой связи с Днем поминовения нет. Я разговаривала с координатором Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборой Биркс, она говорит, что в апреле в среднем было 30 тысяч случаев заражения в день, в мае — около 25 тысяч случаев, сейчас — в районе 20 тысяч случаев в день, — процитировали Кейли Макинэни в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп продолжит выступать на митингах перед своими сторонниками, несмотря на пандемию коронавируса.